See Every Red Carpet Look From the 2022 Grammy Awards

Billie Eilish. Photo: Angela Weiss/AFP via Getty Images

Do you get déjà vu? Because we just had a red carpet. Billie Eilish and Megan Thee Stallion did it at the Academy Awards last week, but hey, we’ll never complain about seeing look after look from them. While the Oscars had the movie stars, the Grammys will have Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat, and more Lady Gaga(!). Plus, Harry Styles, do you want to leave your house and make an appearance? One can dream. So, follow along with all the celeb looks below before tonight’s ceremony.

Lady Gaga. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Doja Cat. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Lil Nas X. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

BTS. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Olivia Rodrigo. Photo: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A

Japanese Breakfast. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Billie Eilish. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Halsey. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Ahmir ‘Questlove’ Thompson. Photo: Amy Sussman/Getty Images

St. Vincent. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Leon Bridges. Photo: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A

Justin Bieber and Hailey Bieber. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Megan Thee Stallion. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Elle King. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Joni Mitchell. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Saweetie. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Brandi Carlile. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Maren Morris. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Chrissy Teigen and John Legend. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Lenny Kravitz. Photo: Amy Sussman/Getty Images

J Balvin. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Avril Lavigne. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Kali Uchis. Photo: Frazer Harrison/Getty Images

Jon Batiste. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Carrie Underwood. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Laverne Cox. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Cynthia Erivo. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Tiffany Haddish. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Dua Lipa. Photo: Amy Sussman/Getty Images

H.E.R. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

SZA. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Kourtney Kardashian and Travis Barker. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Rachel Zegler. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Jack Antonoff. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Jack Harlow. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Paris Hilton. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Tinashe. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Diplo. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Claudia Sulewski and FINNEAS. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Dillon Francis. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Trevor Noah. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Chloe Bailey. Photo: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording A

Donatella Versace. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Arlo Parks. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Yola. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Camper. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Jazzmeia Horn. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Aída Cuevas. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Billy Porter. Photo: Kevin Mazur/Getty Images

Jared Leto. Photo: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Ryan Hurd. Photo: Amy Sussman/Getty Images

The Kid LAROI. Photo: Lester Cohen/Getty Images

Noah Galvin and Ben Platt. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Gramps Morgan. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Doechii. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Mika Newton. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Addison Rae. Photo: Jeff Kravitz/FilmMagic

Melody Thornton. Photo: Lester Cohen/Getty Images

Sofia Carson. Photo: Amy Sussman/Getty Images

Morgane Stapleton and Chris Stapleton. Photo: Amy Sussman/Getty Images