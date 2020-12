Safety first. Photo: Zach Broussard

The most important annual list of top comedians just dropped. Every December since 2014, comedian Zach Broussard has released his annual list of the Top 1,000 Comedians of the year. The format Broussard’s list has taken has varied quite a bit since his straightforward 2014 list on Tumblr: There was 2015’s cruel slideshow, 2016’s billboards around Los Angeles, 2017’s list of only women, 2018’s live awards show preceded by 2,000 nominations, and last year’s list, which included the option for viewers to bump names by “canceling” people.

Broussard just released 2020’s list, and considering this was the year that a pandemic made almost all live comedy banned, the list this year is appropriately COVID-19-safe. Instead of the usual list of 1,000 comedians, Broussard’s website explains that the 2020 list is “operating at 25% capacity” with only 250 names. “With so much going on in the world, I almost didn’t do a Top 1,000 list this year. But if I don’t rank at least some of my peers, the virus wins,” Broussard told Vulture. “I’m honestly in awe of all the comedians who persevered in the hardest of years to garner industry #buzz instead of going back to school and learning a real trade.”

Along with this year’s list, Broussard created a Change.org petition called “Vaccinate Comedians First,” in which he argues that comedians should be at the front of the line for the vaccine because, due to their job, they’re the definition of superspreaders. (To be clear, Broussard is arguing for them to be vaccinated first after “emergency workers and the elderly” — he’s not a monster like the White House.) “After seeing articles about Uber pushing to vaccinate its drivers first, I knew I needed to speak up. Why should Uber drivers get vaccinated before comedians? They’re not even that funny. Think about that,” Broussard said. “Based on my years of experience in ranking comedians, I believe the highest priority should be put on vaccinating ‘road dogs.’ It’s well known in most comedy circles that these guys are vectors for all sorts of diseases … Comedians want to kill. But not like this.” You can see Broussard’s detailed plan for comedian vaccine distribution at the Change.org petition page.

Check out the full list of 2020’s Top 1,000 Comedians at 25 percent capacity below, and sign Broussard’s Change.org petition here.

250. DAVE CHAPPELLE 249. DAN LAMORTE 248. MITRA JOUHARI 247. JULIA SOLOMON 246. MATTHEW BRIAN COHEN 245. DAVE HORWITZ 244. GRANT GORDON 243. LANE LONION 242. SAMUEL J. COMROE 241. CHARLES GOULD 240. NICOLE CONLAN 239. ROSEBUD BAKER 238. FRANCESCA MARTINEZ 237. AYO EDEBIRI 236 JULIE HARRISON-HARNEY 235. MARLENA RODRIGUEZ 234. JASMIN BROWN 233. ANNA DREZEN 232. ZOE ROGERS 231. JASMINE ELLIS 230. ALI GORDON 229. ELLORY SMITH 228. CHARLES MCBEE 227. MARIA RANDAZZO 226. GEOFF ROSS 225. LAURA SILVERMAN 224. RACHEL SENNOTT 223. DJANGO GOLD 222. CASEY JAMES SALENGO 221. NEEL NANDA 220. COLIN BURGESS 219. QUINTA BRUNSON 218. CHANTY MAROSTICA 217. CHARITY L. MILLER 216. RACHEL TAENZLER 215. KELLI DUNHAM 214. ALISON WONG 213. ANNE MCMASTER 212. SYDNEE WASHINGTON 211. ALI WONG 210. GREG BEHRENDT 209. JON GABRUS 208. ZED CUTSINGER 207. RYAN ASHER 206. ANNIE SAVAGE 205. DANIEL SPENSER LEVINE 204. CHRIS MILLHOUSE 203. BETSY KENNEY 202. NICK MULLEN 201. CHRISTINE BULLEN 200. STEPHANIE THORESON 199. DAVID GBORIE 198. COURTNEY ALGEO 197. JEFF BLANK 196. CARMEN LYNCH 195. ADIRA AMRAM 194. ANNIE LEDERMAN 193. JEANNIE CAHILL GRIGGS 192. AIDY BRYANT 191. MARISSA STRICKLAND 190. REKHA SHANKAR 189. LAUREN REEVES 188. ALYSSA STONOHA 187.JEFF MCENERY 186. KIMIA BEHPOORNIA 185. KEVIN SHEA 184. YEDOYE TRAVIS 183. GRANT O’BRIEN 182. JEFF MAY 181. LAUREN BURNS 180. LOUIS KATZ 179. DANIELLE WEISBERG 178. CATHERINE ZINI 177. STEPH TOLEV 176. CAROLYN RILEY 175. SHAYELLE DOMINGUEZ 174. HAMPTON YOUNT 173. MELODY KAMALI 172. JOE MACHI 171. AARON BERG 170. JON DURNELL 169. SHERIDAN PIERCE 168. LISA MERCHANT 167. MIKAH WYMAN 166. EMAN EL-HUSSEINI 165. FRANK LIOTTI 164. GEOFF GAUCHET 163. CATHERINE COHEN 162. ALESSANDRA VITE 161. MAYA DESHMUKH 160. SAMANTHA RUDDY 159. AIDA OSMAN 158. LAURIE KILMARTIN 157. PAT THORNTON 156. CORTNIE JONES 155. RICKY GONZALEZ 154. JENNIFER GABLE 153. ABI HARRISON 152. BRENDON WALSH 151. ZACH BROUSSARD 150. ARIEL GITLIN 149. LINNEA CURRIE-ROBERTS 148. JUDAH FRIEDLANDER 147. WILL COOPER 146. RILEY SILVERMAN 145. MARY BECQUET 144. DANNY SOLOMON 143. JAKE LAMBERT 142. KATE MASON 141. IAN KARMEL 140. KEVIN LOBKOVICH 139. KIRSTEN RASMUSSEN 138. GREG EDWARDS 137. COOR COHEN 136. AMANDA SEALES 135. SOLOMON GEORGIO 134. MARY LORDES 133. FRANCISCO RAMOS 132. TYSON KARRASCH 131. JACKIE PIRICO 130. ROB HAZE 129. TIM PLATT 128. MADISON SHEPARD 127. DOMINIC DIERKES 126. ZAC BROOKS 125. DIONE KURAOKA 124. LAURA SANDERS 123. ROB RIGGLE 122. ANDREW SLEIGHTER 121. DREW MORGAN 120. WILL REESE 119. LAUREN GREENHALL 118. COURTNEY HYDE 117. COLLEEN WATSON 116. JUSTIN GOLAK 115. JERRY SEINFELD 114. GRAHAM WAGNER 113. MATT DONAHER 112. ASHLEY COMEAU 111. GREG KASHMANIAN 110. KATHRYN BURNS 109. ERICA ELAM 108. PRESCOTT TOLK 107. GABE LIEDMAN 106. CHRISTOPHER SCHMIDT 105. ALLISON ROSE 104. JESSICA KANE 103. JOHN MILLER 102. MATTY RYAN 101. MAGI CALCAGNE 100. STEVE FORREST 99. WHOOPI GOLDBERG 98. DAVID LOUIS 97. BARRY ROTHBART 96. TRACEY KENNEDY 95. ALI WALLER 94. JULIE MARCHIANO 93. KRISTEN WIIG 92. MIKE LEBOVITZ 91. LISA CURRY 90. ARIEL ELIAS 89. TIFFANY HADDISH 88. KATIE EAST 87. ERIN LENNOX 86. MARCIA BELSKY 85. SIOBHAN THOMPSON 84. ALEX STOKES 83. TIFFANI SWALLEY 82. CAMERON ESPOSITO 81. NICK NANEY 80. MEGAN MCGHEE 79. HEATHER MCDONALD 78. JONO ZALAY 77. GIULIO GALLAROTTI 76. EMILY SLAZER 75. BEN WIETMARSCHEN 74. JESSICA DELFINO 73. LIZA MARIE 72. MARC MARON 71. DANA DONNELLY 70. JAKE KROEGER 69. CHRIS LOCKE 68. JENNIE PROFETA 67. BEN KLING 66. VICTORIA LONGWELL 65. ANNA SEREGINA 64. JENNA BARRON-EWERT 63. DAN MINTZ 62. DOUG SMITH 61. STEPHANIE SIMBARI 60. JONNY SVARZBEIN 59. RACHEL MADORSKY 58. JONATHAN DANIEL BROWN 57. AMANDA STAFFORD 56. MATT APODACA 55. SCOTT BOXENBAUM 54. COLIN ELZIE 53. LANGAN KINGSLEY 52. APRIL RICHARDSON 51. MOSHE KASHER 50. NATASHA LEGGERO 49. GEORGE COFFEY 48. LINAS PHILLIPS 47. DAN SODER 46. SAM TAGGART 45. NATALIE NORMAN 44. TESSA SHIPPY 43. MATT ROGERS 42. SUBHAH AGARWAL 41. CHARLA LAURISTON 40. LARISSA RADTKE 39. ADAM CONOVER 38. JOE MANDE 37. JILL MATSON SACHOFF 36. KATHLEEN PULS ANDRADE 35.ALI CLAYTON 34. ROB CANTRELL 33. KAREEM GREEN 32. DAVID HILL 31. KATE COHEN 30. ERICA HERNANDEZ 29. HAILEY BOYLE 28. BECKY BRAUNSTEIN 27. ED MUNDY 26. NICOLE AIMÉE SCHREIBER 25. MATT NEDOSTUP 24. TAMI NELSON 23. JENNIFER ASHLEIGH LLOYD 22. TOM HENRY 21. JASON FLOWERS 20. JAMIE LOFTUS 19. BETH ALEMAYOH 18. ANDY PETERS 17. CAMILLA CLEESE 16. JOHN MOSES 15.MILANA VAYNTRUB 14. CORIE JOHNSON 13. ALEXIA DOX 12. BRENDON SMALL 11. JOHNNY PEMBERTON 10. GOODRICH GEVAART 9. SUDI GREEN 8. GONZALO CORDOVA 7. BEN WARHEIT 6. SANDY HONIG 5. CAMILLE ROANE 4. SHALEWA SHARPE 3. LAUREN ASHLEY BISHOP 2. JACK ALLISON 1. TERESA LEE

Congratulations to all of the comedians who made this year’s list. And please, for the love of God, stay safe.